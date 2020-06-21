Коли ми з Наталією Березою розписалися і стали офіційно чоловіком та дружиною, то теж перший рік чудили і експериментували.

Наприклад, пам’ятаю, як Наташа психанула і законсервувала 337 банок. Ой, що ми тоді тільки не закатали в банки. Огірки і лечо, кабачки і половинки помідорів. Останні виявилися фантастичної закускою, але історія не про них. Усілякі салати і овочеві соління. Компоти з персиків, груш та яблук. Варення з усіх видів ягід і фруктів. Загалом 337 банок.

Коли прийшла зима, то почали пробувати. Вся консервація поділилася на три види — смачно, дуже смачно і очешуительно.

Але вже через деякий час ми зрозуміли, що з’їсти все це ми не в змозі, навіть з урахуванням того, що до нас регулярно приходили гості. Ми знайшли рішення. Частина нашої консервації ми віддали моїм батькам, частина – батькам Наташі. А решта почали дарувати. Приходить до нас хтось в гості і каже, що гострі помідори у нас просто чудові. І ми йому банку цих помідор з собою давали. Або чиясь дитина почав проявляти свій захват персиками з компоту, а ми його батькам – цього самого банку компоту з цими самими персиками даємо з собою. І всі ніби щасливі. І друзі з гостей з вкусняшка йдуть і ми роздаємо наші поклади. Так що ми чудили. Але шкоди від цього нікому не було.

А ось Володимир Олександрович і його свита чудять не по дитячому. І від цього дивацтва радості немає ні людям, ні країні.

І добре б перший рік він страждав подібним, як новачок, але адже вже другий рік пішов.

Я до чого цю аналогію пригадав. Тому що коли ми з друзями згадуємо історію з консервацією, то вона викликає лише позитив і теплі спогади. А коли Зеленському будуть згадувати все, що він накоїв від порушення Конституції до відпочинку в Омані, від судилища до Єрмака, від кінця епохи бідності до «просто треба перестати стріляти», а так само багато чого іншого, то плювками в спину і прокльонами може не обійтися.

І закрити вже цей ящик Пандори Зеленському не вдасться.

Йому треба шукати тих, хто дасть гарантії, що в разі його відставки або після закінчення каденції його не чіпатимуть. І не факт, що цю обіцянку йому дадуть і виконають. Можуть і порушити.

Так що начудив наш шостий президент. Так начудив, що наздоганяти будуть і його і його свиту. Правда, майже всі вони не готові після закінчення його та своїх повноважень залишатися в країні. Чому? Тому що так начудили. І багато вже забезпечили собі фінансовий парашут. Хтось продаючи посади та інтереси держави. Хтось продаючи тендери і вирішуючи питання. Хтось сидячи на рекламі в області і на бюджетних грошах. Хтось лобіюючи гральний бізнес і безбожно піля бюджет Миколаївської області. А хтось просто сівши на старі теми — контрабанду, дороги, порти, Укрзалізниця та багато іншого.

І це вони роблять разом. Але без урахування інтересів тих, хто їх обрав.

І дивлячись на падаючий рейтинг «слуг» і Зе, можна сказати, що процес іде. І дуже скоро у влади не буде бажання відповідати словами видатного лідера сучасності за версією Єрмака і Мендель — Яка різниця? Тому що начудили. По-поганому.