Якщо повторити дебати Порошенко і Зеленського, президенту сказати буде нічого, – волонтер Юсупова

Українці починають розчаровуватися у нової влади, яку самі ж обрали всього лише рік тому, і шукають нових героїв. Але життя в країні дійсно змінюється – і не в кращу сторону.

Епідемія коронавіруса тільки посилює проблеми, з якими влада впоратися не в силах, сказала в інтерв’ю OBOZREVATEL відомий волонтер Наталя Юсупова.

– Незважаючи на те, що інформаційна порядок зсунута у бік епідемії коронавіруса, війна на Донбасі не закінчена, кожен день обстріли, відповідно, у нас досі багато поранених.

– За добу 18 червня загинув один воїн, двоє поранено. Якщо вважати за тиждень (з 15 по 18.06. – Ред.), то у нас 35-36 людина поранених та троє загиблих. Це величезна кількість для сьомого року війни.

Але в госпіталях карантин, нікого не пускають, тому що хлопцям точно не можна хворіти.

Щодо бортів з пораненими. У нашої влади така політика, щоб поменше їх у Київ, що б тут не бачили війну, не знали, не говорили і все було тихо, шито-крито. Але борти йдуть. Три тижні тому був у Київському військовому шпиталі – він самий обладнаний. Зараз ось у Вінницю пішов один, у Львів, буває, що в Одесу відправляють. У Дніпро й в Харків йдуть відразу з передової.

Але до волонтерів зараз таке ставлення, на жаль: нас намагаються не пускати на територію, хоча це ми закуповували апаратуру, техніку, ремонтували палати

– Тобто за останні місяці все дуже змінилося?

– Я вже писала пост про сильних сутичках з командуванням, як ми «рубалися» за кухню, щоб хлопців краще годували. Багато чого пережили, але ніколи такого, щоб нам, волонтерам, заборонили приходити в госпіталь. Хоча Київський госпіталь – це військовий об’єкт, але приймає дуже багато цивільних пацієнтів. Багато заходять без пропусків, просто за паспортом, а ми, волонтери, – не можемо.

– Дуже дивно, чому так?

– Це питання вже не до мене.

– А держава зараз взагалі займається фінансуванням госпіталів, лікуванням поранених, хоча б банально – забезпеченням збалансованого харчування?

– За п’ять років багато чого було зроблено. Пам’ятаю, коли колишній міністр оборони Полторак прийшов, глянув на мене таким поглядом, що мені аж не по собі стало. Слухайте, але хтось же повинен писати про проблеми. Що мовчати? Мені краще сказати правду, чому не сказати її. Коли кажу про проблеми – щось обов’язково змінювалося: харчування, посуд. Ми допомагаємо дітям тільки з перекусами – йогурти, соки, вода, ковбаса з сиром. На жаль, цього чомусь немає.

– Хоча, здавалося б, нічого такого.

– Так, але зате є фактично всі ліки. Правда, госпіталь закуповує знеболювальне, яке мало допомагає пораненим, аналог дорогих препаратів, а воїнам з пораненнями потрібні якісні. Їм подобається «Дексалгін» або «Кетанов», а вони купують «Кеторол», яке їм взагалі не допомагає. Потім вдається начальство й говорить: “Це дуже гарне ліки, от я на собі пробував”. Уточнюю: «А ви були поранені хоч раз?». Але в цілому забезпечення нормальне, є всі ліки, обладнання закуповується, в тому числі і за рахунок волонтерів. Ми теж дуже багато допомагали з усім.

Як буде далі – не розумію. У Збройних силах йде скорочення. За останні п’ять років були величезні виплати. Наприклад, за першу групу – близько мільйона гривень, за другу – 600 або 700 тисяч гривень, за третю – понад 400 тисяч. Багато хлопці пополучали землю, квартири. Дуже багато було зроблено – це правда, треба про це говорити. Зараз іноді хлопцям складно отримати навіть групу. Весь час знаходяться якісь виправдання, що б не дати.





– А що вони думають про війну?

– Не можу говорити про все. Але, незважаючи на якісь сухі інформаційні зведення, хлопці розповідають, що бувають дуже сильні обстріл з великокаліберного, вони підриваються на мінах, багато всього. Війна кожен день, ви бачите, скільки поранених. А скільки контузій! Розповідаю, контузія – це, як казали лікарі, ніби самоскид по голові проїхався. Бувають важкі ускладнення – сильне загострення психічного характеру, головні болі, може наступити глухота.

– Війна на Донеччині триває вже сьомий рік, і це вже довше, ніж Друга світова.

– Це жахливо. Я собі дала слово – кожен день писати пости, скільки поранених, що відбувається. На жаль, про це дійсно стали менше писати і волонтери, і патріоти, телебачення теж не показує. Стежать лише кілька сайтів.

Таке враження, що українці про війну забули. Люди бояться вірусу, але не війни, розумієте? Це катастрофа. Один загинув або троє, але це ж три українські родини, які втратили своїх близьких. А скільки хлопців вмирають від поранень через рік-два-три? Це дуже важко. Син розповідає, що в Америці йде військовий – йому тиснуть руку, розступаються. А у нас таке ставлення, знаєте, наплювацьке і хамське. Я б взагалі за це ввела кримінальне покарання. Не пускають військових в маршрутку, хамлять їм або навіть плюють – це просто ганьба!





– Оскільки ви спілкуєтеся з військовими, як думаєте, Зеленський зможе закінчити війну на Донбасі? Власне, з таким гаслом він прийшов до влади.

– Те, що говорила нинішня влада – 99% брехні, якщо не 100%. Заяви, мовляв, щоб закінчити війну, потрібно просто перестати стріляти, або це Порошенко винен у тому, що йде війна – все це розсипалася, як картковий будиночок. Слова були брехнею. Якщо зараз зібрати стадіон і повторити дебати між Порошенком і Зеленським – президенту сказати буде нічого. Тоді все пройшло на хаосі, на брехню, на те, що ця людина поза політикою. І ось це «поза політикою» – це мінус, а не плюс. Є багато професіоналів – економістів, дипломатів, – які могли б стати гідною заміною Петру Олексійовичу. Але таких людей на сьогоднішній день немає. А те, що відбувається зараз – це руйнування створеного за останні п’ять років.

Війна на Донбасі www.dsnews.ua

– Колишній дипломат Дмитро Чекалкін вважає, що Зеленський вже зрозумів, у яку пастку потрапив.

– Ми з сином (а він у мене дипломований політолог) часто розмовляємо про це і сходимося на думці: що значить – Зеленський не знав? Він доросла людина, йому 42 роки, чого він не знав? Не знав, що таке політика? Він же не просто йшов у Верховну Раду, а ставав главою держави. Не знав, що в країні 40 мільйонів, що йде війна, що у нас економічний колапс у зв’язку з війною, і з усім, що відбувається? Він же виступав перед політиками, з багатьма з них знайомий – і не знав, що таке політика?

Не треба його жаліти. Все він знав, але проявив жадібність, некомпетентність та безвідповідальність.





– Ви для себе уявляєте варіант, що у Зеленського вийде вирішити весь цей криза?

– Розрулити – це якщо управлінням держави займаються професіонали. Тепер українці кажуть: “До чого вони довели країну?”. Але ви ж їх вибирали, чому тепер кричите, що все пропало? Я теж в перші роки минулої влади обурювалася, скільки зрадників було у Збройних силах, скільки всього взагалі відбувалося. Але в 2017-2018-му стала розуміти, що і госпіталю стали іншими, і обмундирування інше у хлопців, так і вони по-іншому почали ставитися.

Звичайно, минула влада теж “накосячила”. Вибачте, це я у хлопців такого слова навчилася. Тому прийшла нова. Демократія демократією, але не можна дозволяти ватникам, коллаборантам і відвертим сепаратистам говорити все, що їм хочеться, в державі, де йде війна.

Петро Порошенко та Володимир Зеленський на дебатах 2019 року www.currenttime.tv

– В одному зі своїх недавніх постів ви написали: «Відчепіться від Порошенка», засудивши, по суті, його політичне переслідування.

– Якщо це політичне переслідування, то давайте починати з першого президента, розумієте? Чомусь вони в мармеладі живуть, а от Петро Олексійович повинен за всіх віддуватися? За що? Українізація сталася саме при ньому, люди почали по-українськи розмовляти, стало й музики більше, і виставок і суспільство стало, напевно, на 70% проукраїнським. Раніше той же було багато українського, але якось воно кудись засовывалось. А от за останні п’ять років ми дізналися, що ми все-таки українці, чим маємо пишатися.





– Фактично, за президентства Порошенко Україна зрозуміла, в яку сторону їй варто рухатися?

– Він узяв на себе відповідальність. Але коли давав обіцянку закінчити війну за два тижні, напевно, не розумів, що відбувається з Росією. Так, це був політичний популізм. Треба говорити правду: у нього було багато мінусів, в тому числі і у його команди під час виборів. У другому турі Порошенко сам почав тягнути її, але було вже пізно. Думаю, він розумна людина, все-таки зрозумів свою помилку. Подивіться, за цей рік він зробив, мабуть, більше в спілкуванні з людьми, ніж за останні п’ять.

– Але садити його у в’язницю за нинішнім звинуваченнями силовиків – це якийсь абсурд.

– Вони ж нічого не довели! Тепер переключилися на зраду Батьківщині. Але це просто якась маячня. Яка зрада? Зрада який Батьківщині? Московії? Ось це там вважають зрадою? Україні Порошенко точно не зраджував!

Серед хлопців (військових. – Ред.) було багато шанувальників Зеленського, а тепер вони в ньому розчаровані. Мій син навчався в Британії і в Америці, говорить, що за останній рік вже уникає розмов про Зеленском, коли його запитують: «Ми розуміємо, що демократія, але чому комік? У вас що, немає політиків, економістів, дипломатів, фінансистів?”. Він відповів, мовляв, у США Трамп, на що йому заперечили: «Вибачте, Трамп 20 років керував фінансовими корпораціями. А ви вибрали людину, яка просто виступав по телевізору – серіальний герой».





– Тепер популярність в Україні починає набирати блогер Шарій, якого багато хто називають проросійським. Таке враження, що українці знову шукають нових героїв.

– Я взагалі всі ці роки не знала, хто це такий. Є багато журналістів, які пишуть об’єктивні тексти, а цей Кульок чи як там – це взагалі хто? Послухала його п’ять хвилин – і у мене волосся дибки. Він, звичайно, має право на свою точку зору, але те, що я чула – це чиста пропаганда. Він такий же пропагандист, як Скабеева і Соловйов. Людина топить за «русский мир», а потім ще й ображається: «А че це я топлю за «русский мир?». Ну а за кого? Не можна жити в Євросоюзі і говорити те, що він.

А люди – так, вони шукають собі нового героя. Я розумію прекрасно, що їм набридли старі обличчя. Я теж нікого з них не можу слухати, починаючи від першого президента, другого, третього… Цих комуняк взагалі не переношу. Але Його слухають, він же ще на такому сленгу спілкується, як у нас прийнято: «А, братан, скотина, покидьок». Те, що найчастіше розуміють. Це така ФСБэшная заготовочка – розповідати не те, що реально, а те, що хочуть чути. Але перед вами сидить людина – весь у Gucci, живе за кордоном… Чому ви не запитаєте: «На чому заробляти кошти, щоб жити в Нідерландах? На вашому блозі?». Брехня, на блозі стільки не заробиш.

– Це ніби як очевидні речі, але розуміють не всі.

– Так, люди не розуміють, як він одягнений і як живе. Тим більше, що на всі ці розслідування потрібні величезні гроші. Хтось їх йому дає, 100%.

Але я б хотіла сказати ще два слова. По-перше, дякую всім за допомогу і підтримку. І хочу ще сказати патріотичного крила, що треба об’єднуватися, давайте підтримувати один одного, а не сваритися, нам треба йти до перемоги над окупантами. Давайте далі допомагати тим, хто на фронті віддає свої життя.