Замуровавшая дитини в бетон росіянка скаржилася на вплив капіталізму на сина

Жителька Астраханської області, яка замурувала свого 12-річного сина в бетон і збрехала про його зникнення, писала в соціальних мережах про свої переживання щодо долі хлопчика. При цьому вона звинувачувала його за помилки, причиною яких вважала капіталістичний устрій суспільства. Відповідний запис вона опублікувала на своїй сторінці у «ВКонтакте».

«Як би мати не ростила своє дитя в любові і турботі, соціум, який ми отримали в результаті “реформи” освіти і капіталістичного укладу, може поглинути будь-якої дитини в лічені місяці», — поскаржилася жінка. За її словами, на формування особистості дитини впливають насамперед однолітки, а не батьки.

«Моя ситуація змусила мене задуматися, що я можу зробити, щоб інші діти не повторювали помилки мого молодшого сина. Як я можу захистити інші сім’ї від такого ж горя, як моє?» — задалася питанням 56-річна мати. Далі в повідомленні вона закликала приєднатися до боротьби за соціалізм, який, на її думку, повинен відновити зруйновані «кращі людські якості».

Жінка поскаржилася на погане самопочуття після нібито зникнення дитини. Зокрема, вона поскаржилася на серцеві напади, аритмії, безсоння і невроз.

Тіло підлітка, замуроване в бетон, знайшли під підлогою в будинку його старшого брата 19 червня. За інформацією слідства, його мати в ході сварки вдарила дитину гантелей, з-за чого хлопчик помер. Потім жінка залила тіло бетоном і сховала під підлогу. Щоб приховати злочин, вона повідомила правоохоронцям про зникнення сина. Його протягом декількох місяців шукали волонтери, рятувальники та родичі.

Згодом з’ясувалося, що жінка хотіла балотуватися в губернатори Астраханської області. Однак у минулому році однопартійці відмовилися підтримати її кандидатуру на цей пост і жінка покинула фракцію.