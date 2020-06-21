Перед виборами президента Польщі Дуду звинуватили в «підкуп» виборців пожежними машинами

Напередодні президентських виборів у Польщі МВС країни заявило про готовність надати пожежні машини невеликим населеним пунктам, які продемонструють високу явку на виборах. Опоненти Анджея Дуди відразу ж звинуватили його у спробі підкупити електорат.

Передвиборна «акція» в Польщі

Пропозиція стосується гмін (комун) чисельністю до 20 тисяч населення, зазначає польський уряд.

Ті громади, які продемонстрували найвищу явку в першому турі виборів президента 28 червня, зможуть отримати пожежну машину. Пропозиція отримала назву «битва за машини».

Міністерство внутрішніх справ та адміністрація президента суттєво підтримують пожежні команди. Тільки в цьому році ми придбали рекордну кількість – 517 автомобілів,

– розповів заступник глави МВС Мацей Вонсік.

Тим комунам, які поки не змогли отримати пожежні автомобілі, пропонують зробити це за результатами першого туру президентських виборів. Для цього потрібно, щоб явка була максимально високою.

Всього уряд обіцяє таким чином роздати 16 автомобілів пожежної. Вартість одного з таких становить 800 тисяч злотих, що в конвертації одно майже 5,4 мільйона гривень за одне авто.

Чому опоненти Дуді проти цього

Противники чинного президента Польщі вважають, що це своєрідний «підкуп» виборців. Вони вважають, що це зроблено для підвищення явки в сільській місцевості, де підтримка Анджея Дуди найвища.

Про це заявила «Громадянська платформа» – головна опозиційна сила. Вони відзначають, що їх прихильники живуть в основному у великих містах.