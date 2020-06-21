Підозрюваного у вбивстві ветерана «Сармата» відпустили на відпочинок до моря

Обвинуваченого у вбивстві ветерана АТО Віталія Олешко «Сармата» Євгена Бродського відпустили на 5 днів на морі «для оздоровлення». Втім побратими загиблого переконані, що йому це потрібно, щоб зустрітися з іншими фігурантами справи і узгодити позиції.

Рішення про те, щоб відпустити Євгена Бродського, прийняв Бердянський міськрайонний суд, повідомляє «Громадське».

З таким клопотанням до суду звернувся адвокат обвинуваченого. Він зазначив, що Бродському разом з дітьми «необхідно пройти оздоровлення у моря».

Тому суд відпустив чоловіка на 5 діб – до 22 червня включно. Побратими вбитого бійця самі випадково зустріли підозрюваного і звернулися в поліцію про порушення домашнього нічного арешту. Вже потому вони дізналися про рішення суду.

Вони переконані, що справжня причина, для чого Бродському потрібна була тимчасова свобода дій – необхідність зустрітися з іншими фігурантами справи, яких раніше випустили з СІЗО.