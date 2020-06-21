В Україні кількість нових випадків захворювання коронавірусом другий день поспіль йде на спад

Від коронавіруса за добу померли 8 осіб.

За станом на ранок 21 червня, в Україні зафіксували 36 560 випадків коронавіруса, з яких 735 — за останню добу. Найбільше нових випадків цієї недуги протягом останніх 24 годин зафіксували у Львівській, Рівненській та Закарпатській областях.

Про це свідчать дані РНБО.

Так, з початку пандемії коронавіруса в Україні цією хворобою заразилися 36 560 осіб, а одужали вже 16 509 осіб (103 за останню добу). Крім цього, від COVID-19 за добу померли ще 8 чоловік, а загальне число померлих вже досягло 1002 осіб.

Найбільше нових випадків коронавирусной інфекції протягом останньої доби зафіксували у Львівській (101), Рівненській (96) та Закарпатської (80 випадків) областях.

Луганська область стала єдиною, де за добу не підтвердили жодного нового випадку COVID-19.

Зазначимо, число нових випадків коронавіруса пішло на спад після низки антирекордів в останні дні. Так, вчора підтвердили 841 новий випадок, а днем раніше — 921.