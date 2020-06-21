У Білорусі зафіксували майже 58 тисяч випадків COVID-19

Протягом останніх діб в Білорусі зафіксували 603 нові випадки хвороби COVID-19.

Загальна кількість підтверджених випадків захворювання зросла до 57 936.

“Станом на 20 червня в Білорусі 57 936 випадків COVID-19. Про це повідомило Міністерство охорони здоров’я в телеграм-каналі. Приріст протягом доби – 603 випадки”, – йдеться в повідомленні.

Видужали і виписані із лікарень у Білорусі 36 749 пацієнтів, у яких раніше був підтверджений діагноз COVID-19.

За весь період поширення епідемії на території країни померли 343 пацієнта (плюс шість протягом останніх діб).