60 тисяч доларів за те, щоб не прийти на голосування, – Рудик про корупцію в Раді

Глава партії «Голос» Кіра Рудик заявила, що корупція в нинішньому парламенті існує. Однак не в таких масштабах, як у попередньому скликанні.

Про це вона сказала в інтерв’ю програмі «Перехресний допит» на 24 каналі і пояснила, що про підкуп депутатів чула, зокрема, при прийнятті «антиколомойского» закону.

«Там були пропозиції в 60 тисяч доларів за те, щоб не прийти в зал в день голосування або вийти в туалет», – зазначила Кіра Рудик.

За її словами, зрозуміти, хто брав такі суми можна за того, кого не було під час голосування за якихось причин.

Довідка. В день голосування за «антиколомойский» закон у першому читанні засідання

«Але є хороші новини, в цьому парламенті корупція не така яскрава, як у попередніх, але вона існує», – додала голова «Голосу».

«Антиколомойский» закон: що відомо