60 тисяч доларів за те, щоб не прийти на голосування, – Рудик про корупцію в Раді

Глава партії «Голос» Кіра Рудик заявила, що корупція в нинішньому парламенті існує. Однак не в таких масштабах, як у попередньому скликанні.
Про це вона сказала в інтерв’ю програмі «Перехресний допит» на 24 каналі і пояснила, що про підкуп депутатів чула, зокрема, при прийнятті «антиколомойского» закону.
«Там були пропозиції в 60 тисяч доларів за те, щоб не прийти в зал в день голосування або вийти в туалет», – зазначила Кіра Рудик.
За її словами, зрозуміти, хто брав такі суми можна за того, кого не було під час голосування за якихось причин.
Довідка. В день голосування за «антиколомойский» закон у першому читанні засідання
«Але є хороші новини, в цьому парламенті корупція не така яскрава, як у попередніх, але вона існує», – додала голова «Голосу».
«Антиколомойский» закон: що відомо
- Його прийняття було однією з головних вимог МВФ для наступного кредиту Україні.
- Таку назву він отримав через те, що зараз найважливіше значення він має для державного «Приватбанку» в протистоянні з колишнім власником – Ігорем Коломойським. Сам олігарх закон називає не «антиколомойским», а антиукраїнським.
- Після першого читання до законопроекту подали понад 16 тисяч поправок. Проте 13 травня депутати прийняли документ у другому читанні, потім його підписав Володимир Зеленський, а 23 травня закон набув чинності.