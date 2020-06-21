Повінь – зміна системи

Menu
Close

60 тисяч доларів за те, щоб не прийти на голосування, – Рудик про корупцію в Раді

21.06.2020

Глава партії «Голос» Кіра Рудик заявила, що корупція в нинішньому парламенті існує. Однак не в таких масштабах, як у попередньому скликанні.

Про це вона сказала в інтерв’ю програмі «Перехресний допит» на 24 каналі і пояснила, що про підкуп депутатів чула, зокрема, при прийнятті «антиколомойского» закону.

«Там були пропозиції в 60 тисяч доларів за те, щоб не прийти в зал в день голосування або вийти в туалет», – зазначила Кіра Рудик.

За її словами, зрозуміти, хто брав такі суми можна за того, кого не було під час голосування за якихось причин.

Довідка. В день голосування за «антиколомойский» закон у першому читанні засідання

«Але є хороші новини, в цьому парламенті корупція не така яскрава, як у попередніх, але вона існує», – додала голова «Голосу».

«Антиколомойский» закон: що відомо

  • Його прийняття було однією з головних вимог МВФ для наступного кредиту Україні.
  • Таку назву він отримав через те, що зараз найважливіше значення він має для державного «Приватбанку» в протистоянні з колишнім власником – Ігорем Коломойським. Сам олігарх закон називає не «антиколомойским», а антиукраїнським.
  • Після першого читання до законопроекту подали понад 16 тисяч поправок. Проте 13 травня депутати прийняли документ у другому читанні, потім його підписав Володимир Зеленський, а 23 травня закон набув чинності.
Читайте також:   В Україні можуть змінити процедуру отримання водійських прав
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *