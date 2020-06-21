Вибух будинку в Києві: стало відомо про жертву

На місці вибуху багатоповерхового будинку в Києві знайшли загиблого. Рятувальники все ще розчищають завали пошкодженої дев’ятиповерхівки на проспекті Григоренка (Дарницький район). Станом на 11.00 знайшли загиблими одного з мешканців.

Як повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій, в домі триває евакуація. 21 людину врятовано. Троє мешканців опинилися під завалами, але вже розблокувати. На розчищенні завалів працюють 75 рятувальників.

Нагадаємо, причиною НП рятувальники назвали вибух газоповітряної суміші. Зруйновані квартири на поверхах з четвертого по восьмий.

Пошкоджені міжповерхові перекриття. Вибуховою хвилею вибито шибки у вікнах сусідніх квартир. Також пошкоджено сусідній будинок, що стоїть майже впритул до потерпілого.