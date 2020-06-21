Повінь – зміна системи

Menu
Close

Вибух будинку в Києві: стало відомо про жертву

21.06.2020

На місці вибуху багатоповерхового будинку в Києві знайшли загиблого. Рятувальники все ще розчищають завали пошкодженої дев’ятиповерхівки на проспекті Григоренка (Дарницький район). Станом на 11.00 знайшли загиблими одного з мешканців.

Як повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій, в домі триває евакуація. 21 людину врятовано. Троє мешканців опинилися під завалами, але вже розблокувати. На розчищенні завалів працюють 75 рятувальників.

Нагадаємо, причиною НП рятувальники назвали вибух газоповітряної суміші. Зруйновані квартири на поверхах з четвертого по восьмий.

Пошкоджені міжповерхові перекриття. Вибуховою хвилею вибито шибки у вікнах сусідніх квартир. Також пошкоджено сусідній будинок, що стоїть майже впритул до потерпілого.

Читайте також:   У поліції розповіли про порушення під час акцій
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *