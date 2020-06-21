Вночі в Штутгарті пройшли масові безлади, розбиті і розграбовані магазини

В Штутгарті в ніч на неділю, 21 червня, сотні хуліганів, що пересувалися малими групами, влаштували безлади в центрі міста.

В результаті заворушень постраждали декілька поліцейських.

За словами прес-секретаря поліції Штутгарта, заворушення почалися близько опівночі, рано вранці 21 червня “ситуація повністю вийшла з-під контролю”. Щоб навести порядок у місті, в Штутгарт були перекинуті сили поліції зі всієї федеральної землі Баден-Вюртемберг.

“Це було справжнє безчинство”, – заявив представник поліції. На відеозаписах, що курсують у соцмережі Twitter, видно, як молоді люди розбивають ногами вітрини магазинів і виривають з бруківки булижники.

Хулігани також розтягували товари з розгромлених магазинів. Основні події розгорталися на площі Шлосплатц і вулиці Кенигсштрассе. До ранку 21 червня заворушення вщухли, проте поліція продовжувала працювати в посиленому складі.