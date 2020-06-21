За інформацією джерел «ДС», у Ігоря Смешка почали переговори з бізнесменом і телеведучим Андрієм Пальчевським про спільний похід на вибори у столиці

Київ на двох. Чи зможуть Смешко і Пальчевський взяти на пару Київради

За чутками, союз Смешко і Пальчевського схвалений Банкової, там нібито розраховують, що нова сила стане їх сателітом в Київраді.

За даними червневого опитування Центру «Соціальний моніторинг», якби вибори мера Києва відбулися найближчим часом, то першим до фінішу прийшов би чинний градоначальник Віталій Кличко (35,4%), а другим — Андрій Пальчевський (8,7%). Травневі опитування різних соціологічних компанія показували схожі результати. Так, за даними компанії SOCIS у Кличка було 32,5%, у Пальчевського 6,9%. Розрив дуже великий, але треба розуміти, що у інших потенційних кандидатів у мери столиці на старті кампанії поки немає і таких показників. Правда, немає і самих кандидатів, які вже точно будуть балотуватися, швидше їх «малюють» соціологи.

Досить цікавими виглядають і рейтинги Ігоря Смешка і його партії «Сила і честь». За результатами опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології, у Смешко — п’ятий показник у рейтингу (6,8%). Причому, у нього спостерігається хоч і незначний, але приріст підтримки. Теж стосується і його партії: «Сила і честь» в цьому опитуванні має 4,7%. Стільки ж, до речі, у партії Шарія. А в опитуванні «Соціального моніторингу» політпроект Смешко має в столиці рейтинг 3,8%.

Тобто, якщо вірити даними соцопитувань, і в Пальчевського, і у Смешко є непоганий стартовий зачепив, з яким вони можуть сідати за стіл переговорів. Плюс — обидва часто гостюють у телеефірах. Простіше кажучи, технологічно вони можуть доповнити один одного. По всій видимості, посаду столичного голови лідеру партії «Сила і честь» мало цікава, на відміну від Пальчевського. Зате важливо отримати свою фракцію в Київраді. Чому потенційно може посприяти подвоєння зусиль з Пальчевським.

Проте це в ідеалі. На ділі ж може вийти не так, адже, по-перше, на даний момент незрозуміло, якими будуть рейтинги після того, як в боротьбу включаться основні гравці, в першу чергу кандидати в мери від «Слуги народу», де ще не пройшов праймеріз, і популярної в столиці «Європейської солідарності». Соціологи також вписують у свої опитувальники шоумена Сергія Притулу. Таким чином, Пальчевський може втратити нинішню другу позицію в рейтингах.

По-друге, Пальчевський активно критикує не тільки Віталія Кличка, але і Володимира Зеленського з його командою. Він вкрай негативно висловлюється про кадрову політику влади, про нашестя у владу «кварталівців». «Настає час, коли лаяти Зеленського та його «зелену» команду вже непристойно. Я впевнений, що не проголосують, вони не наберуть 5%, у великих містах буде повний провал. І цей провал обумовлений, в першу чергу, кадровою політикою», — заявляв він нещодавно в ефірі каналу «112». У теж час Він віддає перевагу в війну з «зеленої» владою не вплутуватися. Він підтримує імідж людини розсудливої, коментує теми національної безпеки і міжнародної політики, але без різких випадів у бік президента.

У разі союзу Смешко і Пальчевського на київських виборах доведеться якось узгоджувати спільну позицію: або перший теж почне жорстко критикувати Зеленського, або другий припинить це робити.

По-третє, проходження «Сили і честі» у Київраду — важливих половина справи, друга половина — як представники цієї політсили будуть позиціонувати себе в якості депутатів. Експерти часто пояснюють високі рейтинги партії Смешко тим, що вона не була у владі, тобто, не встигла скомпрометувати себе справами. Виборці знають про цю силу переважно завдяки медійності її лідера, але хто стоїть за його спиною, навряд чи їм відомо. Якщо «Сила і честь» підтримає Пальчевського, то про Смешко ще довго будуть згадувати в парі з цією людиною. Крім того, треба враховувати, що фракції, в яких збиралися люди за принципом тимчасової вигоди, дуже швидко розвалювалися. Та ще й з гучними скандалами. Не залишаючи цих партій та їх першим особам шансів на політичні успіхи в майбутньому.

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Київ. Договір з тінню — 2

Київ на двох. Чи зможуть Смешко і Пальчевський взяти на пару Київради оновлено: 21 червня, 2020 автором: RedactorFacebook0Twitter0