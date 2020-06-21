Донька підозрюваного у вбивстві 12-річного сина зробила заяву

Донька мешканки Астраханської області Галини Морозової, підозрюваної у вбивстві 12-річного сина, прокоментувала трагедію в соцмережах.

Вона написала, що до фатального дня завжди вважала свою матір чудовою, а сім’ю — кращою.

Сестра розповіла, що займалася пошуками зниклого брата, і кожен день молилася про те, щоб його швидше знайшли, і він повернувся додому. Про те, що сталося, ніхто з її родини, включаючи батька, не знав.

«Я навіть і не підозрювала, що все набагато гірше, ніж ми думали… В одну мить завалилося все… Я залишилася без свого брата, без матері, і батько навряд чи витримає це», — написала жінка в Instagram.

Сестра загиблого подякувала волонтерам, які шукали дитину, і поліцейських, які «знайшли винного». Вона попросила не ставити їй питання і не телефонувати до батька, який перебуває в дуже важкому стані.

«Дуже прошу не мене питати про це, я розумію, що багато питань і презирства до нашої сім’ї, але все ж ми переживаємо непосильний горе і негатив з боку громадськості явно буде зайвим», — підсумувала сестра загиблого.

За версією слідства, мешканка Астраханської області замурувала в бетоні 12-річного сина. Поліції вона сказала, що він пішов у школу і не повернувся. Пізніше залите бетоном тіло дитини знайшли під підлогою будинку. Підозрювана затримана.

За версією слідства, хлопчик пішов з дому 4 березня і повернувся вранці. Матері не сподобалося його поведінку, почалася сварка. Під час конфлікту жінка вдарила дитину гантелей. Від травм він помер на місці. Тоді жінка вирішила замести сліди і забетонувати труп.

Волонтер, яка займалася пошуком 12-річного Сашка, розповіла виданню «Кавун», як мати збивала всіх зі сліду.

«Це зараз ми розуміємо, чому ми не могли його знайти, хоча говорили, що ось-ось тільки зараз батьки бачили його тут по камерах. А тоді здавалося, що хлопець має доступ до наших чатах і ховається, коли його намагалися знайти. Ну правда, тільки пройшла інформація, а його вже немає, очевидно, що хлопчик не хоче, щоб його знайшли. В сім’ї обговорювалося, що він «бродяжка» і йому потрібна свобода, ми відштовхувалися від цього», — розповіла вона.

Версію про «волоцюжку» підтримувала і сама мама, Галина Морозова. Вона казала, що дитина зв’язався з поганою компанією, наркоманами.

Раніше «Рамблер» повідомляв, що підозрювана у вбивстві сина гантелей і замуровывании його тіла, хотіла стати астраханським губернатором.