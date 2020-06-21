Самые интересные места Великобритании (фото)

Традиции Соединенного Королевства многогранны. От обеденного чаепития, до глубокой музыкальной культуры. Даже погода носит определенную, уникальную нотку – часто идут дожди, стоят туманы.

1 Йоркский готический собор. Это громадное здание строили несколько веков. Само строение полностью отображает эпоху зарождения готического искусства в Англии.

2 Стоунхендж. Он расположен на западе страны, в графстве Уилтшир. Предполагается, что Стоунхендж воздвигли еще до н.э., а именно 4 000 лет назад. Даже в наши дни, ведутся исследования, с целью узнать точную дату, и способ воздвижения каменных монументов.

3 В Шотландии, в долине Гленфиннан, расположен знаменитый виадук. Дата строения – 1901 год. Именно на нём происходила экранизация книги Дж. Роулинг «Гарри Поттер» (платформа «9 ?»).

4 Среди научных строений, наиболее примечательным выступает Кембриджский университет, расположенный в графстве Кембриджшир. Пройдя сквозь века, университет не утерял свою престижность и значимость.

5 Национальный парк-заповедник Сноудония, расположен на севере Уэльса. Расположен на пике горы Уэльс, высота которой – более 1 км.

6 Не стоит забывать о древнейших представителях Англии – замках. Одним из таких, является Виндзорский замок, расположенный в графстве Беркшир. В настоящее время, британские монархи используют его как свою резиденцию.

7 Одним из выдающихся пляжей в Англии является Холхэм-Бей, в Нордфолке. Лучшего места для расслабления души и тела сложно придумать.

8 Лондонский небоскреб The Shard носит звание наивысшего Европейского здания. Его достроили лишь в 2012 году.

9 В городе Дуглас расположен маяк, с вершины которого можно увидеть Английские берега.

10 В городе Эдинбурге, расположен знаменитый Эдинбургский замок. В центре него расположена капелла Святой Маргариты, которая является древнейшим столичным зданием Шотландии.

11 Среди природных достопримечательностей, гордо выступает Дорога гигантов, в чертогах города Бушмилс, Северная Ирландия. Она представлена совокупностью базальтовых колонн, которые образуют «трамплин» ведущий к морю.

12 Даремский собор Христа. Возвели это строение в XI веке, в рамках романовского стиля. Собор побывал в разных ролях – от пристанища служителей до темницы.

13 С античных времен сохранился Вал Адриана. Был выстроен как оборонительная конструкция римлянами во II веке. Некоторые называют его «малой Китайской стеной».

14 Бёрли-хаус. Состоит в девятке ценнейших поместий в Англии. Строение не утеряло популярность, благодаря частым съемкам фильмов на его территории. На сегодняшний день, поместьем владеют потомки первого владельца – барона Бёргли.