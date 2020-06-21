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Донецьк розбудили сильні обстріл. Працюють гранатомети, пожежа, дим, потужні залпи

21.06.2020

Жителі тимчасово непідконтрольного українському уряду Донецька прокинулися вранці сьогодні, 21 червня, від потужних обстрілу. Про це донеччани пишуть у соціальних мережах.

Як і вчора, бої дислокуються в північній стороні — Ясинуватський блокпост, Вольво-центр.

«Київський: „гупает“ з північної сторони, далеко», — пишуть очевидці.

За їх даними, особливо «голосно» стало після 8:00.

«ЯБП потихеньку воює. Рідкісні бахи і стрелкотня», — повідомив інший автор.

«Донецьк. З півгодини вже луплять на Вольво-центрі, поки гранатомети і 80-ки, мелкотни не чути… З тиждень десь тиша подержалась, у всякому випадку мені нічого не чутно було», — зазначив донеччанин.

Осторонь Ясинуватського блокпоста також був помічений пожежа — звідти здіймався стовп диму.

«08.30. На Доці на вулиці добре чутно — АП або ЯБП. 08.34 осторонь ЯБП дим», — писали донеччани.

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