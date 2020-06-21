На Дніпропетровщині внаслідок ДТП загинули 2 дорослих і дитина, ще 4 людини потерпіли

У Дніпропетровській області на трасі Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя легковий автомобіль Nissan Maxima зіткнувся з вантажівкою DAF, внаслідок чого загинули 3 людини і ще 4 потерпіли.

Про це повідомляє Державна служба України з питань надзвичайних ситуацій. ДТП сталася близько 10 години вечора 20 червня.

«З вантажним автомобілем DAF, який здійснював маневр розвороту, на великій швидкості зіткнувся легковий автомобіль Nissan Maxima, в салоні якого перебувало 7 осіб, з них 3 дитини. У вантажному автомобілі знаходився 1 водій», — йдеться у повідомленні. У результаті зіткнення загинули двоє чоловіків і дівчинка.

Потерпіли 4 людини: дві жінки та два хлопчика. Постраждалих госпіталізували у важкому стані.