Загиблих при вибуху будинку в Києві може бути більше – Кличко

Загиблих при вибуху в житловому будинку на вулиці Соломії Крушельницької в Києві, де вранці 21 червня прогримів вибух, може бути двоє повідомив мер Віталій Кличко, спілкуючись з журналістами на місці події.

«За попередніми даними, загинули дві людини», — цитує заяву Кличка «УНІАН».

Раніше стало відомо про загибель одного мешканця – його придавило звалився бетонним перекриттям. З-під завалів дістали чотирьох чоловік, вони живі, але про їх стан нічого не повідомляється. Рятувальники евакуювали 21 людину, на місці НС тривають аварійно-рятувальні роботи.