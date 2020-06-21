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Загиблих при вибуху будинку в Києві може бути більше – Кличко

21.06.2020

Загиблих при вибуху в житловому будинку на вулиці Соломії Крушельницької в Києві, де вранці 21 червня прогримів вибух, може бути двоє повідомив мер Віталій Кличко, спілкуючись з журналістами на місці події.

«За попередніми даними, загинули дві людини», — цитує заяву Кличка «УНІАН».

Раніше стало відомо про загибель одного мешканця – його придавило звалився бетонним перекриттям. З-під завалів дістали чотирьох чоловік, вони живі, але про їх стан нічого не повідомляється. Рятувальники евакуювали 21 людину, на місці НС тривають аварійно-рятувальні роботи.

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