В Украине начали повышать стоимость бензина: обзор цен

Некоторые АЗС в Киевской области повысили цены на бензин сразу на 1,20 грн/л.

Розничные операторы, работающие в эконом-сегменте, с 15 июня начали повышать цены на топливо. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95», передает Enkorr.

Отмечается, что в Киевской области разные сети по-разному повышают уровень цен. Некоторые делают это «плавно», однако часто на АЗС стоимость вырастает сразу на 1-1,20 грн/л.

Так, рост стоимости колеблется от 20 копеек до 1,20 грн за литр. Теперь цена на А-92 выросла с 16,45 максимум до 17,75 грн/л. На бензин А-95 и на ДТ — с 17,45 до 18,75 грн/л.

Также рост розничных цен зафиксирован в Харьковском регионе, где стоимость топлива повысили ряд крупных АЗС: на 30-50 коп./л на бензина.