Повибивало вікна, осколки летіли на 20 метрів: з’явилися деталі вибуху в багатоповерхівці Києва

В результаті вибуху в дев’ятиповерховому будинку Києва, який стався вранці в неділю, 21 червня, осколки розлетілися на 20 метрів від епіцентру.

При цьому з-за вибухової хвилі у неподалік припаркованих авто повибивало вікна.

За словами очевидців, неподалік будинку, що вибухнув виразно відчувався запах газу.

Відомо, що територію оточили правоохоронці, до місця НП правоохоронці нікого, крім медиків і співробітників столичного управління ДСНС, не пускали.

Бригада рятувальників працювала над розбором завалів і евакуацією постраждалих мешканців зруйнованого будинку.

До місця НП нікого, крім медиків і рятувальників, не підпускали

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дарницькому районі Києва приблизно в 10:00 21 червня стався вибух газу у дев’ятиповерхівці по вулиці Соломії Крушельницької, 1/5. В результаті були пошкоджені кілька поверхів. За даними управління ДСНС в столиці, дві людини загинули.