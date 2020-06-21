Дружити проти Росії? Що стоїть за спільними розробками озброєння Україною і Білоруссю

Україна і Білорусь можуть об’єднатися проти Росії в питаннях військово-технічного співробітництва. Тема створення нових зразків озброєння цікава обом країнам.

Про це виданню «Факти» розповів політичний аналітик Українського інституту майбутнього Ігар Тишкевич.

Експерт вважає, що Київ і Мінськ можуть налагодити партнерство, вигідна обом країнам.

Він нагадав, що в Україні розробляються свої зразки озброєння і техніки, в Білорусі також розробляють свої, в тому числі, з урахуванням українського досвіду ведення бойових дій.

«Двом державам це може бути цікаво. Зрештою, свідченням того, що це може бути цікаво, є армійські вантажівки „МАЗ-Богдан“, та ж сама „Варта“ та кілька інших зразків», – зазначає Тишкевич.