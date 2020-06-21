У Севастополі затримали серійного ґвалтівника

Чоловік причетний до більш десяти епізодів насильницьких дій сексуального характеру відносно школярок і жінок.

Житель Севастополя затримано за підозрою у серії зґвалтувань жінок і школярок, передає Охи.az з посиланням на російські ЗМІ.

Як повідомляється, за підозрою у вчиненні статевого злочину стосовно мешканки Балаклави затриманий житель Ленінського району 1975 року народження, який раніше не потрапляв у поле зору правоохоронних органів.

Слідчі з’ясували, що чоловік причетний до більш десяти епізодів насильницьких дій сексуального характеру відносно школярок і жінок, скоєних у Севастополі та Ялті до 2014 року. Зловмисник скоював злочини у безлюдних місцях.

Докази отримані завдяки експертним можливостям, у тому числі внаслідок проведення ДНК-експертизи слідів, залишених ним на місцях злочинів.

Встановлюється причетність затриманого до скоєння аналогічних злочинів.