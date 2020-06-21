Вибух у київській багатоповерхівці: нацгвардейцы влаштували ДТП на місці події

Службовці Національної гвардії України, яких прислали на допомогу співробітникам Державної служби з надзвичайних ситуацій на місце вибуху житлового будинку в Києві, влетіли в свій автомобіль.

Про це повідомило видання Київ оперативний в Telegram-каналі, опублікувавши відео інциденту.

На кадрах можна побачити, як по вулиці рухається колона з вантажних автомобілів, яку веде мікроавтобус. У якийсь момент одна з машин, не зменшивши швидкість, врізався в задню частину провідною, а потім з неї виходить людина, і махнувши рукою, направляється до місця обвалу.

«Не обійшлося і без ДТП в епіцентрі подій на Позняках. Нацгвардейцы, яких прислали на допомогу рятувальникам, в’їхали в своє авто. На щастя, ніхто не травмувався», — йдеться в повідомленні.