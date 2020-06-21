Вибух на Позняках: Мешканка зруйнованої квартири розповіла, як її син врятувався

Одна з мешканок постраждалої від вибуху багатоповерхівки в Києві на вулиці Соломії Крушельницької 1/5, що на Позняках, розповіла, як вдалося врятуватися її синові. Відео було опубліковано в одному з Telegram-каналів.

Ганна розповіла, що в момент вибуху її не було вдома, так як вона виїхала за місто. У квартирі жінки обрушився підлога скрізь, крім кухні. По щасливою випадковості, син Ганни під час вибуху знаходився в кухні і готувала кашу.

Жінка зазначила, що її син зміг вийти на підлозі залишився в тамбур і допоміг сусідці відкрити двері її квартири, яку заклинило. Вона додала, що потім її сина і сусідку евакуювали через дах.

Анна також повідомила виданню Ukrinform, що коли вона їхала з міста, запаху газу в будинку не було. Жінка впевнена, що десь на 7-му поверсі стався витік газу і наголосила, що не вірить у версію з вибухівкою, так як «будинок повністю благополучний, екстремістів у під’їзді немає».

Інша мешканка будинку Ірина повідомила ГолосUA, що прокинулася від сильного поштовху, який підкинув її на ліжку. За словами жінки, у неї виникло відчуття паніки і, ще не розуміючи, що трапилося, вона побігла до дверей квартири, яку заклинило.

«У цей час у двері подзвонив сусід і я крикнула, що мене заблокувало. Він буквально виламав двері», — згадує Ірина.

Жителька будинку на Григоренка, 41 коментує вибух pic.twitter.com/r5mgA8iBIH

— Ukrinform (@УКРІНФОРМ) June 21, 2020

Вона розповіла, що побігла до сусіда в квартиру, від якої залишилися уламки і коридор. На місці однієї з кімнат фактично залишилася дірка. Жінка додала, що її та інших мешканців рятувальники евакуювали протягом години.

«Однак люди не змогли забрати речі. Я тепер знаю, що сходів не залишилося взагалі і що люди тепер без даху над головою, будинок сильно обрушився», — зазначила Ірина.

Нагадаємо, 21 червня у багатоповерховому будинку на Позняках прогримів вибух, внаслідок чого були зруйновані міжповерхові перекриття 4, 5, 6, 7, 8 поверхів. В результаті інциденту загинули 2 людини.

На місці вибуху мер Києва Віталій Кличко повідомив, що 9-поверховий будинок будуть зносити.

Глава МВС Арсен Аваков повідомив, що у правоохоронців є дві робочі версії щодо того, що призвело до вибуху в багатоповерхівці.