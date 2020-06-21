Поліція проводить обшуки в газорозподільної компанії, яка обслуговувала будинок, де стався вибух

Поліція проводить обшуки в газорозподільної компанії і всіх комунальних службах, які обслуговували будинок, де сьогодні стався вибух. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу МВС.

“Національна поліція в даний час проводить невідкладні обшуки в газорозподільної компанії і всіх комунальних службах, які обслуговували будинок, де стався вибух. Про це повідомив міністр внутрішніх спав Арсен Аваков сьогодні, 21 червня”, — йдеться в повідомленні.

За його словами, проводиться експертиза стану будівлі на предмет подальшого руйнування.

“Після отримання експертного висновку ми зможемо дати доступ людям до їхніх квартир, щоб вони взяли з собою найнеобхідніші речі. Буде цілодобове оточення поліцейських і гвардійців для захисту від мародерів”, — сказав глава МВС.

Аваков зазначив, що тривають роботи з розбирання завалів. На місці події працюють понад 500 чоловік особового складу та понад 50 одиниць техніки.

Нагадаємо, на місці вибуху багатоповерхового будинку в Києві врятовано три людини.