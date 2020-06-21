Хто і як може перетинати кордон України зараз? Фейки і правда

Незважаючи на збільшення зареєстрованих хворих Covid-19, карантин в Україні поступово послаблюється. Так, з 15 червня відновили міжнародні регулярні авіаперевезення.

Втім, що означає відновлення повідомлення? Як буде відбуватися в’їзд і виїзд? І що можна робити вже зараз? Розповідає видання VoxUkraine.

Плани на «закордон»

Міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив, що на цьому тижні вже 4 компанії будуть здійснювати перельоти до Німеччини, Швейцарії, Нідерландів та Білорусь.

З 16 червня повинні були запустити рейси Wizz Air в Австрію, Латвію, Німеччину, Польщу, Угорщину, Португалію, Данію, Грецію, Литву, Словаччину, Естонію і Великобританію, повідомив міністр, тобто, як очікувалося — всю льотну карту. Втім, цього не сталося: аеропорт Київ (IEV) — а саме з цього аеродрому відправляються літаки компанії — повідомив, що поки не обслуговує рейси. А на сайті Міністерства інфраструктури цей аеропорт досі позначений як непрацюючий. Чи будуть переносити місце вильоту в Бориспіль? Компанія Wizz Air на момент публікації матеріалу ще не відповіла.

Чекає своїх дозволів, щоб відновити польоти з 21 червня, Ryanair: попередньо літати вони будуть з Києва в Барселону, Мадрид і Краків.

Але для кого запускають авіаперельоти зараз?

Поки що – не для туристів.

1 червня міністр Криклій в ефірі ранкового телешоу заявив – туристичне небо з закордоном незабаром відкриється. Мовляв, з приходом літа Міністерство шукає шляхи відновити перельоти в традиційно туристичні країни — Грецію, Кіпр, Грузію. Попередньо обіцяли пускати туристів з 15 червня.

Втім, перетин кордону українськими туристами поки погодилася тільки Туреччина – з 1 липня. Євросоюз почне відкривати кордони для іноземців також з 1 липня, але за умови, що в країні відправлення епідеміологічна ситуація буде такою ж або краще, ніж в ЄС. Тому поки не відомо, чи вплине збільшення хворих в Україні на можливість їздити в Європу вже з липня.

Тому зараз доведеться перед придбанням квитків перевіряти інформацію про умови в’їзду в кожній країні. Такі дані оперативно публікує Міністерство закордонних справ.

В ЄС рейсами з України в такому випадку мають право в’їжджати іноземці, дипломати і українці з робочими візами або видом на проживання в ЄС, а також в інших випадках, визначених країною в’їзду. А також в Україну зможуть прилітати іноземці — але тільки ті, хто не з країн зі значним поширенням Covid-19, або не були в таких країнах останні два тижні.

Втім, слід розуміти: такі обмеження — не скасування безвиза для України. Хоча такі фейки і поширювали в соцмережах, але Європейська комісія тимчасово заборонила в’їзд для попередження розповсюдження вірусу, якщо подорож не обов’язково. А туристичні подорожі, на які поширюється безвиз, не вважають невідкладними. Тому безвиз продовжує діяти, але «Шенген» тимчасово взяв паузу для боротьби з вірусом.

Як потім будуть приймати туристів?

Кожна країна може приймати власні рішення, як і на яких умовах приймати туристів. Вони можуть бути поблажливими в країнах, які традиційно багато заробляють на туризмі.

Приміром, Греція, п’ята частина ВВП якої припадає саме на туризм, опублікувала свої вимоги до мандрівникам. Зараз в країні працюють аеропорти у двох містах — Афінах і Салоніках.

Всіх пасажирів ділять на групи в залежності від епідеміологічної ситуації в країні відправлення. Перша група — це країни ЄС із задовільними показниками Covid-19 — буде проходити тестування вибірково по прибутті. Друга група — країни ЄС з найгіршою епідеміологічною ситуацією і країни поза Євросоюзу — буде проходити обов’язковий тест на коронавірус після прибуття.

Але в будь-якому випадку турист зобов’язаний одну ніч провести в певній готелі, в разі негативного тесту самоізолюватися на 7 днів, а в разі позитивного — перебувати на карантин 14 днів під медичним наглядом.

Кіпр же взагалі обіцяв повернути гроші за відпочинок тим, хто інфікується на відпочинку. Турист зобов’язаний поїхати в аеропорт і повернутися додому за свій рахунок, інші витрати — розміщення, ліки та харчування — повернуть.

А куди можна зараз?

Незважаючи на деякі жорсткі карантинні обмеження, кордони України протягом карантину ніколи не були закриті повністю.

У березні президент Володимир Зеленський закликав українців терміново повертатися додому — через пандемії коронавіруса в світі рух через кордон припиняли. Може навіть здатися, що українські кордони голосно закривали кілька разів.

Тобто раніше кордони України були закриті на в’їзд для іноземців та для рейсового транспорту, але не закриті на виїзд.

Якщо ви в Україні, то немає жодних законодавчих обмежень на виїзд за кордон можна перетинати кордони України на власному автомобілі в країни, які ви маєте дозвільні документи. На початку квітня Міністерство закордонних справ рекомендувало навіть планувати свій транзит через Білорусь — країна не закривала свої кордони на в’їзд і виїзд. Втім, в той же час МЗС рекомендує утриматися від туристичних поїздок і покидати країну тільки по необхідності.

Тому тепер потрапити за кордон з України можна ще й на власному авто через обмежену кількість пунктів або перейти пішки в пункті пропуску Шегині на Львівщині. Міністерство інфраструктури навіть створила інтерактивну карту з усіма пунктами перетину кордону.

Автор: Анастасія Іванцова, аналітик VoxCheck; VoxUkraine