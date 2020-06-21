«Чому бідні? Тому що дурні і жадні». Зе-влада створює лише видимість боротьби з корупцією

Не дивно, що європейські країни побоюються пускати наших туристів з цього зачумленого сараю, населеного недалекими колгоспниками-диджитализаторами. Україна, здається, ще не зрозуміла, що фіктивна політика в пандемічний світі не проканає.

Випадково побачив ефір з Шуфричем в останньому «Право на владу» і я згоден з ним. Якщо долб@ебам виділили 64 млрд гривень на боротьбу з ковидом, тобто ресурсів маса, то чому потім 35 ярдів гривень дебіли віддають в дорожній фонд (цього Шуфрич не згадав), коли у нас всього 1% населення протестовано, тоді як в нормальних країнах в 7-10 разів більше?

Про це пише сьогодні у Фейсбуці політолог Юрій Романенко.

Замість масового тестування нам згодовують кероване, коли показники підганяються під задані параметри. І ось показники захворюваності починають рости, а Верховна Рада 5 червня ухвалила в першому читанні законопроект № 3509 про зміни до держбюджету-2020, який дозволить перерозподілити кошти з Фонду боротьби з коронавірусом і направити 35 млрд гривень на будівництво доріг.

Цитую:

«Одним із заходів по боротьбі з гострою респіраторною хворобою COVID-19 та її наслідками є забезпечення населення додатковими робочими місцями. Важливим є також забезпечення поліпшення транспортного сполучення для своєчасного надання медичної допомоги населенню, можливості його широкого тестування на наявність коронавіруса».

До речі, при такому підході можна сміливо сказати, що весь дорожній фонд в 100 ярдів — це, насправді, боротьба з коронавірусом, яка стала при Зеленском аналогом боротьби з агресором при Порошенко. Як відомо, саме така боротьба виправдовує будь розпиляв бабла. Втім, повернемося до долб@ебам.

Нещодавно долб@ебы самі зізналися, що будівництво доріг створило всього 7 тис робочих місць навесні. При цьому Україна клянчить пару ярдів доларів у МВФ, щоб …..

Стоп, а навіщо клянчити, якщо у вас легко намальований ярд доларів ось він вже є і його можна спрямувати на повернення тих боргів, не займаючи у МВФ нові. Ну це якщо хвороба відступила.

Але, знову стоп. У нас же вона за всіма показниками поперла вгору, і Влада кричить, що треба бути обережніше. Дотримуватися треба соціальну дистанцію, каже влада.

Але виходить, що коли хвороба прогресує, ви хочете направити 35 млрд на … дороги. А коли восени-взимку накриє по повній, то далі, голову даю на відсіч, вийде який-небудь Ляшко і з сумним ебальником скаже, що Моз не вистачає 40 млрд гривень, щоб подолати епідемію.

І що буде робити Рада з Кабміном? Правильно! Малювати нові схеми, звідки вилучити бабло. Щоб віддати його схемщикам.

Поки за тестами чергу, а ПЛР лабораторії є тільки у великих містах-мільйонниках. По факту маємо видимість боротьби з епідемією, як при Порошенко видимість боротьби з Росією.

Не дивно, що європейські країни побоюються пускати наших туристів з цього зачумленого сараю, населеного недалекими колгоспниками-диджитализаторами. Україна, здається, ще не зрозуміла, що фіктивна політика в пандемічний світі не проканає. Бо, якщо внутрішніх лохів можна розводити нескінченно довго, то в Європі самі кого хочеш розведуть. Тому на наших розводив дивляться як на хворих дітей. Втім, вони такими і є.