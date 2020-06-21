Найбільша турецька авіакомпанія відновлює польоти в Україну

З 1 липня авіакомпанія Turkish Airlines буде літати зі Стамбула в Київ, Одесу і Львів Найбільша турецька авіакомпанія включила три українських міста в розклад польотів.

З 1 липня Turkish Airlines буде літати в Київ, Одесу і Львів.

Про це повідомляється на сайті авіакомпанії.

Згідно з розкладом, планується десять рейсів на тиждень зі Стамбула до Києва, сім – в Одесу п’ять у Львів.

Проте рейси до Харкова, Запоріжжя і Херсон поки не оголошені. Як зазначає спеціалізоване видання avianews.com зараз Туреччина дозволяє в’їзд іноземців в країну, однак на кордоні проводиться медичний контроль пасажирів з можливим тестуванням на коронавірус. Пасажирам також слід враховувати можливість зміни нового графіка.

Наприклад, початковий список міжнародних рейсів Turkish Airlines, опублікований 12 червня, змінювався кілька разів. З нього виключалися одні міста і додавалися інші.