Відвідувач кафе влаштував різанину під Житомиром: одна людина загинула, ще 8 – поранені

На Житомирщині в ніч на 21 червня конфлікт між відпочиваючими в кафе чоловіками закінчився різаниною. Один з потерпілих помер у лікарні.

Як повідомили в поліції, винуватцем НП, яке сталося в селищі Іршанськ Хорошевського району, 40-річний місцевий житель. Він поранив 9 осіб (включаючи дівчину), після чого втік з місця події на автомобілі.

В даний час на території області введено План «Перехоплення», поліція опублікувала фото підозрюваного і просить про максимальне сприяння в його затриманні.

Фото підозрюваного

Раніше фігурант уже притягувався до кримінальної відповідальності за нанесення тяжких тілесних ушкоджень та вимагання.

Кримінальне провадження розпочато за фактами умисного вбивства (частина 1 статті 115 Кримінального кодексу) і хуліганства із застосуванням холодної зброї (частина 4 статті 296) Кримінального кодексу України.

На місці кривавої розбірки