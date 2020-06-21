Уряд допоможе постраждалим від вибуху у Києві, – Шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль узяв ситуацію з вибухом у столичній багатоповерхівці на Позняках під особистий контроль. Про це він повідломив у Telegram.

“Тримаю ситуацію на особистому контролі. На місці події перебувають голова МВС Арсен Аваков та керівник ДСНС Микола Чечоткін. Від них оперативно отримую інформацію про хід рятувальних робіт та розслідування причин вибуху”, – написав Прем’єр.

Він заявив, що дав доручення у понеділок це питання розглянути комісії ТЕБ і НС. Шмигаль висловив співчуття родинам загиблих. “За попередніми даними, це дві людини. Сподіваюся, що жертв не стане більше. Наші рятувальники докладають для цього всіх зусиль”, – підкреслив він.

Прем’єр запевнив, що уряд детально вивчить причини вибуху та зробить усе можливе, щоб допомогти людям, які потерпіли.

“З цього питання тримаємо зв’язок з міським головою Києва Віталієм Кличком та Офісом Президента”, – зауважив він.