Справжній кошмар: з’явилося відео зсередини зруйнованого вибухом будинку в Києві

Один з мешканців будинку на Позняках, де вранці стався вибух, показав моторошні кадри перших секунд після часткового обвалення будівельних конструкцій.

З їх допомогою можна оцінити масштаб руйнувань — за дверима квартири чоловіка не залишилося нічого живого: підлога, стеля, стіни і вікна виявилися зруйновані. Також в кадр потрапили уламки побутової техніки, яку вибуховою хвилею розкидало по всьому двору.

За свідченням очевидців, вони бачили постраждалих сусідів, які шукали своїх рідних, при цьому деякі з них були травмовані.