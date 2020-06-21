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Справжній кошмар: з’явилося відео зсередини зруйнованого вибухом будинку в Києві

21.06.2020

Один з мешканців будинку на Позняках, де вранці стався вибух, показав моторошні кадри перших секунд після часткового обвалення будівельних конструкцій.

З їх допомогою можна оцінити масштаб руйнувань — за дверима квартири чоловіка не залишилося нічого живого: підлога, стеля, стіни і вікна виявилися зруйновані. Також в кадр потрапили уламки побутової техніки, яку вибуховою хвилею розкидало по всьому двору.

 

За свідченням очевидців, вони бачили постраждалих сусідів, які шукали своїх рідних, при цьому деякі з них були травмовані.

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