В Одесі біля пляжу стався розлив палива в море через затонулого катера, який забули прибрати

Біля узбережжя Одеси стався розлив палива із затонулого танкера Делфі.

Пляму розливу досягла вже значних розмірів і поширилося в бік пляжу, пише “Думська” 21 червня.

Судно зазнало аварії біля одеського берега 22 листопада 2019 року.

Влада обіцяли прибрати танкер до початку курортного сезону, але він так і залишився на місці. У департаменті міського господарства Одеської міськради розповіли, що після обіду доставили сорбент на місце події і розлив палива було оперативно локалізовано.

На даний момент ведеться робота з відпочиваючими – людям пояснюють, що купатися в море не можна. Фахівці зробили заміри якості води. Нещодавно глава області Куций Максим заявляв, що судновласнику запропонували підняти його з допомогою повітряних балонів.