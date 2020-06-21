Стало известно о состоянии малыша, который получил ножевые ранения от отца

Стало известно, что малыш, которого ранил ножом отец, уже в сознании и просит кушать.

Об этом в Фейсбук сообщил один из волонтеров, которые помогают ребенку.

Сообщается, что после пребывания под аппаратом ИВЛ у мальчика — воспаление легких. Но врачи уверены, что эту проблему они скоро решат и малыш будет здоровым. По словам волонтера, в целом состояние мальчика хорошее, он в сознании.

Напомним, как ранее сообщал «Акцент», 46-летний мужчина, который изрезал 2-летнего сына в Запорожской области.

Отца мальчика, подозреваемого в нападении, направили в СИЗО, где он умер. Как выяснилось, 46-летний мужчина был доставлен в СИЗО с многочисленными ссадинами и ушибами. У мужчины начались судороги, после чего он умер, рассказали в следственном изоляторе.