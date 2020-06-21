Пушков назвав “мертвим” американський міф про “граді на пагорбі”

Сенатор Олексій Пушков заявив про смерть американського міфу, коментуючи знесення протестуючими в США пам’ятників історичним діячам, у тому числі автору гімну США і першому президентові країни.

«Так звані «протестувальники», а на ділі погромники, знесли пам’ятники [Христофору] Колумбу, [Джорджу] Вашингтону, автору гімну США [Френсіса Скотта Кі] І несуть вони не ідеали, а руйнування, грабежі, пожежі і насильство», – написав сенатор у своєму Twitter.

«Хто-небудь ще прагне поставити США в приклад іншим країнам? Це час закінчилася. Міф про «граді на пагорбі» мертвий», – підкреслив Пушков.

Нагадаємо, погроми і протести, розпочавшись у США після загибелі від дій поліції афроамериканця Джорджа Флойда, охопили інші країни.

У США і Європі зазвучали заклики щодо перегляду історії і знесення пам’ятників тим, хто був причетний до работоргівлі або робив расистські заяви.

Напередодні в Сан-Франциско демонстранти знесли пам’ятники екс-президенту США Улиссу Гранту, автора тексту гімну країни Френсіса Скотта Кі і місіонерові Хуніперо Серра.

При цьому прем’єр Великобританії Борис Джонсон заявив, що знесення історичних пам’яток є спробою збрехати про історію своєї країни, сучасне покоління не може піддавати цензурі минуле.