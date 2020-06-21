Вибух будинку в Києві. На місці працює шість психологів

У Києві на місці вибуху багатоповерхового будинку працює шість психологів. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій на своїй сторінці в Facebook.

«Працюють шість психологів ГУ ДСНС України у місті Києві, які надають екстрену психологічну допомогу евакуйованим мешканцям будинку», – йдеться в заяві.

C місця події вивезено близько 100 тонн будівельних конструкцій.

«Всього для проведення робіт залучено 457 осіб та 67 одиниць техніки, з них від ДСНС – 160 чоловік та 28 одиниць техніки, у тому числі три кінологічних розрахунку», – наголошується в повідомленні.

21 червня в 10.00 в Дарницькому районі на вулиці Соломії Крушельницької, 1/5 в дев’ятиповерховому житловому будинку стався вибух, за попередніми даними, газоповітряної суміші з подальшим руйнуванням міжповерхових перекриттів четвертого, п’ятого, шостого та сьомого поверхів.