Крим завжди був нашим, ми його не купували, – Путін

Президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія «не набувала Крим».

Як сказав він в інтерв’ю для фільму «Росія. Кремль. Путін» на телеканалі «Росія-1», населення півострова зробило «демократичний вибір увійти до складу РФ».

«По-перше, Крим завжди був нашим, навіть з юридичної точки зору. По-друге, ми не придбали. Народ, який проживає в Криму, прийняв рішення возз’єднатися з Росією», – сказав Путін.

На його думку, Росія не сварилася з Україною, а тільки «розійшлася в думках» з офіційним Києвом.

«Ми не посварилися з Україною. Ми розійшлися в поглядах з тими, хто перебуває при владі там, а український народ як був, так і залишиться нашим братнім народом на століття», – зазначив президент РФ.