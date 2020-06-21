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Прокуратура порушила справу за фактом вибуху в київській багатоповерхівці

21.06.2020

Прокуратура порушила кримінальну справу за фактом вибуху в дев’ятиповерховому будинку на проспекті Григоренка, в результаті чого загинула як мінімум одна людина, близько 30 постраждали.

Про це повідомляється на сторінці відомства в Facebook.

Справу відкрито за ч. 2 ст. 270 (порушення правил безпеки при поводженні з газом, що призвело до тяжких наслідків, загибелі та травмування людей) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування будуть вести слідчі Головного управління Нацполиции Києва під процесуальним керівництвом столичної прокуратури.

Нагадаємо, в багатоповерхівці столичних Позняків сталася надзвичайна пригода із жертвами.

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