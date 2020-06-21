Водії в Києві знімають номерні знаки, щоб уникнути фіксації камерами за перевищення швидкості

Після появи в Києві систем автофіксації порушників швидкісного режиму деякі столичні водії вирішили їздити без номерних знаків.

Про це повідомляє у Facebook командир батальйону патрульної поліції Євген Зборовський.

“Думали, що сховалися від камери, а лише гарантовано привернули увагу патрульних”, – написав він, опублікувавши фото порушників.

Водночас Зборовський заявив, що таке порушення тягне за собою штраф лише у 170 грн. “Але нічого, витрачений час на отримання постанови і виховна бесіда з патрульними мають свій ефект”, – додав патрульний.