Главные ошибки при использовании антисептика

Эксперты из США привели ряд рекомендаций, как защитить себя от COVID-19

Эксперты из Центров по контролю и профилактике заболеваний США сообщили, что антисептик может использоваться неэффективно.

Сообщается, что специалисты провели ряд тестов с помощью рекомендованных ВОЗ антисептических средств, в которых содержится не менее 80% этанола или не менее 75% изопропилового спирта.

Чтобы максимально обезопасить себя и надежно дезинфицировать руки надо нанести средство на ладонь, а затем размазать его по всей поверхности обеих кистей. Гель следует растирать до полного высыхания. Процедура должна занимать не менее 30 секунд, – рассказали эксперты.

Также дезинфицирующее средство следует распределять на тыльную сторону ладоней, между пальцами и под ногтями.

Эксперты обратили внимание, что антисептики могут потерять эффективность, если руки испачканы в грязи или жире. Также спиртосодержащее средство не удаляет вредные химические вещества.

Тем не менее, исследователи все еще называют классическое мытье рук с мылом лучшим способом борьбы с распространением микробов. По их словам, это должно занимать не менее 20 секунд.