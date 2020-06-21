Російський офіцер продав одяг солдатів на мільйони рублів

Гарнізонний військовий суд заарештував до 9 липня помічника начальника опорного вузла зв’язку 678-го центру зв’язку військ повітряно-космічної оборони (Міноборони Росії, капітана Сергія Пудикова. Офіцер звинувачується в тому, що, будучи начальником продовольчої та речової служби, він вкрав зі складу та продав одяг військовослужбовців, включаючи нижню білизну. Про це пише «Коммерсантъ».

Справу порушено за статтею «Шахрайство в особливо великому розмірі». Розкрадання виявили в ході позапланової перевірки у 678-му центрі зв’язку. Комісія виявила на складах велику недостачу нижньої білизни, краваток, черевик, літньої форми. До розслідування підключили департамент військової контррозвідки ФСБ.

За даними чекістів, Пудиків в 2016-2018 роках вивіз з частини за фіктивними документами майно вартістю 5,3 мільйона рублів і збув його через торгові точки з продажу спецодягу. Одна з них в Москві належить йому через підставну особу.

У квітні до Пудикову в Чеховський район Підмосков’я приїхали військові слідчі, однак офіцер виштовхав їх за ворота. Вони викликали на допомогу місцевих поліцейських, і обшук відбувся. Вдома у екс-начальника речової служби знайшли десятки комплектів річної форми, натільної білизни, футболок і краваток. Пудиків не визнає свою провину.