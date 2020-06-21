З окупованого Донбасу просять Верховну Раду України врятувати гірників шахт, що закриваються у “ЛНР”

Голову Верховної Ради України Дмитра Разумкова просять втрутитися в ситуацію із закриттям на окупованій частині Луганської області нерентабельних шахт. Відповідне звернення до спікера парламенту і уповноваженого з прав людини Людмили Денісової було відправлено від імені якогось “Комітету визволення Донбасу”

“Комітет” називає себе опозиційною силою, проте окуповану частину області однозначно називає “Луганською народною республікою”. У зверненні до Ю. Разумкова і Л. Денісової міститься прохання “втрутитися в ситуацію, що склалася в “Луганській Народній Республіці” (в оригіналі без лапок. – “Острів”) у зв’язку з ігноруванням і порушенням прав трудящих шахт “Никонор-Нова”, “Комсомольська”, “Партизанська”, “Молодогвардійська”.

Ці шахти, часто є містоутворюючими підприємствами, закриваються як не рентабельні, а гірники звільняються. Тут існує так само кількамісячна затримка у виплаті заробітної плати. Шахтарі, з метою отримати зароблені ними гроші, вдаються до страйків. Каральні окупаційні органи, зі свого боку, заарештовують активістів. З окупованої території скаржаться, що “керівництво” ЛНР “залишається пасивним в ситуації, що склалася, і не вживає заходів до вирішення проблеми.

Шахтарі та їхні сім’ї продовжують залишатися без засобів до існування, навіть більше: репресії і терор проти незгодних тільки посилюються”. “У низці міст відсутній мобільний зв’язок, блокуються соціальні мережі.”МДБ ДНР” продовжує затримувати шахтарів шахти “Комсомольська” для допитів (там відбувся останій страйк. – “Острів”), про долю п’ятому ятьох з них поки нічого не відомо. У цій ситуації, йдеться у зверненні “Комітету”, “у шахтарів залишається надія тільки на тиск з боку міжнародної спільноти на владу “ЛНР” (ніким у світі не визнану. – “Острів”).

“Просимо Вас порушити питання щодо засудження дій влади “ЛНР” на рівні міжнародних організацій з метою припинення репресій і актів залякування гірників і членів їхніх сімей, які стали стандартною практикою для правоохоронних органів”, – волає до української влади “опозиційна сила”. Про “Комітет визволення Донбасу” нічого достовірно не відомо.

Однак “МДБ ЛНР” визнало існування низькі “опозиційних” структур, що підтримують шахтарські страйки. Окупанти назвали їх екстремістськими і пов’язаними з “іноземними спецслужбами”.