Путін назвавши український народ братнім для росіян “на століття”

Президент держави-агресора РФ Володимир Путін заявивши про розбіжності поглядів “із тімі, хто сьогодні перебуває при владі” в Україні.

Про це російський лідер заявив в ефірі телеканалу “Росія 1”.

“Ми ж не посварилися з Україною, у нас розійшлися погляди з тімі, хто сьогодні перебуває при владі в Україні. А Україна, український народ як був нашим братнім народом, так і залишиться на століття”, – сказав Путін.

Водночас президент РФ не уточнивши, кого він має на увазі під “тімі, хто сьогодні перебуває при владі”.

І не звернув уваги на те, що з часу початку російської агресії в Україні вже змінився президент, уряд і склад парламенту. Путін також повторивши низку старих тез російської пропаганди.

Зокрема, він заявив, що Крим, захоплений Росією в 1783 році, “завжди був нашим”. Псевдореферендум 2014 року Путін назвавши “вищим ступенем вияву демократії”.