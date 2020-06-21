18-річна російська блогерша, яка заробила перший мільйон у 15 років, загинула на Балі

На Балі загинула популярна 18-річна російська блогерша Анастасія Тропицель. Вона розбилася на смерть в аварії на мотоциклі. Про смерть Насті на її сторінці в Instagram повідомила її мама. «На жаль, нашої Настусі вже немає з нами. Я не можу в це повірити», — написала вона.

Видання Starhit повідомляє, що дівчина не впоралася з керуванням. Мотоцикл врізався в розділовий бордюр, після чого Анастасія впала, отримавши важку травму голови, і померла на місці.

На аккаунт Тропицель підписані мільйон чоловік. Вона стверджує, що заробила свій перший мільйон рублів в 15 років. Анастасія вела розважальний блог на YouTube, публікуючи відео про покупках і подорожах. Вела сторінку в Instagram. З часом, школярка перейшла на домашнє навчання, а потім і зовсім покинула навчання. Останні місяці життя дівчина провела на Балі з сім’єю.

«Вдохновляю робити те, що не можна. Вирощую тобі крила і відправляю на фріланс», — характеризував свою діяльність Анастасія.