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Хвостаті рятівники: як собаки шукають людей під завалами в Києві

21.06.2020

До ліквідації наслідків вибуху в будинку на Позняках в Києві 21 червня залучили натренованих собак. Вони допомагають шукати серед завалів людей, які можуть там перебувати.

Собаки працюють пліч-о-пліч з рятувальниками на місці вибуху. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Чим займаються рятувальники зараз

  • Станом на 15:00 співробітники ДСНС досі розбирають завали. З місця події вивезено близько 100 тонн будівельних конструкцій.
  • Всього для проведення робіт залучили 466 осіб та 67 одиниць техніки.
  • У тридцятиградусну спеку собаки і кінологи продовжують шукати постраждалих і тих, кому необхідна допомога.


Собак залучили до пошуків людей під завалами, проте спека заважає / Фото ДСНС


Натреновані собаки шукають людей під завалами / Фото ДСНС

 

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