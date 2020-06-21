Хвостаті рятівники: як собаки шукають людей під завалами в Києві

До ліквідації наслідків вибуху в будинку на Позняках в Києві 21 червня залучили натренованих собак. Вони допомагають шукати серед завалів людей, які можуть там перебувати.

Собаки працюють пліч-о-пліч з рятувальниками на місці вибуху. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Чим займаються рятувальники зараз

Станом на 15:00 співробітники ДСНС досі розбирають завали. З місця події вивезено близько 100 тонн будівельних конструкцій.

Всього для проведення робіт залучили 466 осіб та 67 одиниць техніки.

У тридцятиградусну спеку собаки і кінологи продовжують шукати постраждалих і тих, кому необхідна допомога.



Собак залучили до пошуків людей під завалами, проте спека заважає / Фото ДСНС



Натреновані собаки шукають людей під завалами / Фото ДСНС