El Mundo: Ленін, який був першим лідером, змушеним працювати віддалено, допоможе впоратися з пандемією COVID-19 в Росії?

Комуністи вважають, що Ленін залишається актуальним, як ніколи. А його ідеологія – те, що доктор прописав у розпал коронавіруса. Послідовники Леніна стверджують, що він знав, як протистояти епідемій холери і дизентерії, які потрясли Росію в момент, коли більшовики прийшли до влади.

Пропозиція Жириновського

Раз поховати Леніна не можна, може, має сенс його продати? З такою пропозицією виступив Володимир Жириновський, беззмінний лідер ліберально-демократичної партії (ЛДПР), третьої за важливістю у Федеральному зборах Росії. Незважаючи на його пропозицію закрити мавзолей, щороку подивитися на легендарного більшовицького лідера, який закінчив свої дні в маєтку в підмосковних Горках, приходять 450000 чоловік.

Ідея продати самого відомого «мешканця» Красній площі виникла у політика після того, як французький підприємець Стефан Дитенген запропонував продати відому картину «Мона Ліза» за 50 мільярдів євро, щоб покрити фінансові втрати від коронавіруса у Франції.

«Ми ж можемо продати мумію Леніна. Покупці знайдуться: Китай, В’єтнам або інша комуністична країна. Ленін у відмінному стані, мумифицирован всього 96 років тому», – написав у «Твіттері» любитель полеміки Володимир Жириновський: саме він виступав проти продажу віагри і називав ліберальну кандидатку на президентських виборах повією.

«З продажу мумії бюджет може отримати величезні гроші», – сказав ультранаціоналістичний лідер.

Хоча праці Леніна донині цікаві багатьом, його тіло і технологія збереження на сто років будь-яких останків викликають найбільший інтерес у азіатів. У минулому році В’єтнам звернувся до фахівців, що займаються підтриманням муміфікованого тіла Леніна з проханням допомогти їм зберегти тіло їх лідера Хо Ши Міна, забальзамованого з радянською допомогою в 1969 році. Кілька країн світу, включаючи Китай, Північну Корею та В’єтнам, бальзамували своїх лідерів-засновників за методикою ленінської лабораторії в СРСР. За всі ці роки їх кропітку роботу над тілом можна порівняти з роботою Леонардо да Вінчі над «Моною Лізою». Але в даний час немає ніякої інформації про потенційних покупців, які дозволили б антикомуністам позбутися від більшовизму, який все ще панує на Червоній площі.

Як повідомило уряд Росії в 2016 році, зміст Леніна в Мавзолеї щорічно обходиться Росії в 173000 євро. Після розпаду СРСР не раз назрівали дебати про те, як вчинити з тілом вождя більшовиків.

Російський журналіст і член фонду «Мавзолей імені Леніна» Юрій Изюмов виступає проти продажу мумії. Він вважає, що Ленін «був генієм, який змінив хід світової історії».

Крім політичних мотивів, існують так само забобонні побоювання, з-за яких продаж тіла Леніна не представляється можливою. Изюмов нагадує, що Друга світова війна почалася «незабаром після того, як наші вчені в 1941 році відкрили гробницю Тамерлана», провідного турецько-монгольського воєначальника, який панував в Центральній Азії до початку XV століття.

Сам президент Росії Володимир Путін виступав проти поховання Леніна, «принаймні, поки що в нашій країні багато громадян, чий життєвий досвід все ще якимось чином пов’язаний з досягненнями радянського періоду». Згідно з опитуванням, проведеним у 2017 році у зв’язку зі сторіччям революції, дві третини росіян вважають, що настав час поховати тіло Леніна. Однак поховати мозок лідера неможливо, так як він був видалений, розділений на 300 шматочків і переданий дослідникам для визначення «походження його генія».

«Рецепт Леніна»

Думки в країні розділилися. Комуністи вважають, що Ленін залишається актуальним, як ніколи. А його ідеологія – те, що доктор прописав у розпал коронавіруса. Як мінімум, їй можна надихнутися. Економічне життя в країні застопорилася ще в березні. І тепер багато росіян очікують державних субсидій і дій від уряду. Деякі вже пішли: введення обмежень на пересування, а потім їх пом’якшення; створення нових лікарень як свідчення сили країни і тестування вакцини як шлях до перемоги над вірусом. Через таку ось загальну мобілізацію на вакцинацію.

Що вмів робити Ленін, так це мобілізувати країну. Сьогодні ж держава намагається «згадати минуле». Як пише для іноземних видань російська журналістка Анна Нємцова, «термін „мобілізація» – це добре відомий росіянам слово після майже століття радянської пропаганди, епохи, яка прославляла масовий відповідь на виклики промисловості та безпеки».

У березні делегація Комуністичної партії Росії (КПРФ) вирішила порушити норми самоізоляції в Москві і відправитися в мавзолей Леніна на Красній площі, щоб відсвяткувати 150-річчя лідера більшовиків.

«Якщо хочете перемогти цю хворобу і вилізти з важкої кризи, керуйтеся радами Леніна, і все буде в порядку», – сказав Геннадій Зюганов, лідер партії КПРС.

Образ Леніна давно погасло в результаті відкриття архівів до і після розпаду Радянського Союзу в 1991 році. Сьогодні добре відомо, що при Леніні сотні і навіть тисячі людей були вбиті, піддані тортурам або просто заслані. Тим не менш послідовники Леніна стверджують, що він знав, як протистояти епідемій холери і дизентерії, які потрясли країну в момент, коли більшовики прийшли до влади. За словами історика Бориса Єгорова, від тодішнього грипу під назвою «іспанка» померло 3% населення в період з 1918 по 1919 роки.

Від пандемій постраждало і оточення Леніна. Видатна большевистка Інеса Арманд була близька з революційним лідером і його дружиною, хоча її погляди на вільну любов суперечили ленінському пуританству. Арманд померла від холери в 1920 році, частково із-за того, що слідувала вказівками Леніна і залишилася в небезпечній зоні. Лідер більшовиків і його дружина подбали про її доньці Інні Арманд.

Поступово, між чистками і експропріаціями, в СРСР була створена система охорони здоров’я. Були створені епідеміологічні служби, які розгортали у вогнищах захворювання. Цар поняття не мав, що російські села є благодатним ґрунтом для пандемій, а революціонер Лев Троцький називав їх заразним світом «ікон і тарганів». У містах відбувалося щось схоже. Як пише Філіп Блом у книзі «Падаючий континент» (Der taumelnde kontinent), на рубежі століть у Москві і Санкт-Петербурзі робітники жили в гуртожитках, багато з яких не були обладнані водопроводом, а тому «існували цілі райони, де відчувалася суміш промислових і людських відходів». У 1909 році епідемія холери забрала життя 30 000 чоловік в Санкт-Петербурзі.

Ленін вірив в диктатуру пролетаріату. На його думку, без насильства не могли відбутися революційні перетворення. А також без ієрархії, дисципліни і централізму. При надзвичайному стані він відчував себе як риба у воді. З-за коронавіруса люди стали частіше замислюватися про те, що тоталітарні чи закриті від зовнішнього світу країни більш ефективні в боротьбі з вірусами, завезеними з-за кордону. Ось чому в квітні, під час піку пандемії, депутати КПРФ в Саратовському обласному парламенті без дозволу повісили плакат з портретом Леніна, на якому було написано: «Як вам життя при капіталізмі?». При цьому сьогодні російська армія, яка була двигуном радянської системи, – це піддослідні кролики, на яких тестують вакцини.

Для багатьох росіян західне вплив не здається більше панацеєю від усіх проблем. Ось і чужа ідея Заходу контролю за громадянами сьогодні набула в Росії нове життя. Звичне життя росіян пішла в небуття, але їм це не первина. Такі циклічні зміни для російського суспільства. Циклічні вони і для доль російських громадян. Зрештою, Ленін був одним з перших і найбільш відомих лідерів, вимушених працювати віддалено. Спочатку до революції, під час вимушеної депортації (три роки в Сибіру) і майже безперервної посилання еміграції протягом 17 років. І в останні роки життя, коли він став жити в своєму маєтку, поправляючи здоров’я і страждаючи від сильних головних болів і безсоння, – він знову працював віддалено. І поки інсульт не вибив його з ладу в березні (за місяць до смерті), він не переставав читати „Правду» кожен день, а також був на зв’язку по прямій лінії з Кремлем», – згадує історик Роберт Сервіс. Його політична діяльність почалася і закінчилася написанням листів і жадібним читанням новин про те, що там відбувається. Він намагався залишатися в курсі справи, так само як і ми після скасування карантину.

Хав’єр КОЛАС, El Mundo (Іспанія)