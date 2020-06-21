Кіпр зняв частину коронавирусных обмежень для туристів

В Кіпрі влада послабила карантинні заходи для іноземних туристів – тепер у більшості з них не вимагатимуть довідку про негативному тесті на COVID-19.

Як повідомляє The Guardian, посилаючись на заступника міністра туризму Кіпру Савваса Пердиоса, перевірку залишать для 15% туристів, вибраних випадковим чином.

«Єдине, що їм потрібно зробити, щоб прилетіти сюди, – це заповнити електронну форму», – заявив заступник міністра.

Також він додав, що туроператори, з якими він спілкувався, все ще вірять, що частину сезону можна врятувати і понести не такі великі збитки.