Кабмін переглянув деякі тарифи на лікування

Уряд виділив кошти для підтримки недофінансованих через медреформу медустанов.

Уряд на позачерговому засіданні в п’ятницю, 19 червня, виділив 2,3 млрд гривень на дофінасування лікарень і підвищив тарифи на лікування інсульту та інфаркту.

Як повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, додаткове фінансування отримають ті медустанови, бюджет яких у 2020 році скоротився, порівняно з минулим роком.

“Це ті установи, які опинилися на межі закриття. Це установи, які мають різну спрямованість: протитуберкульозні служби, психіатричні лікарні, районні лікарні, інфекційні лікарні”, – сказав він.

Цим же рішенням підвищується тариф на медичну допомогу при інсульті – з 19 332,31 грн до 26 947,00 грн; тариф на медичну допомогу при інфаркті – з 16 001,43 до 30 109,00 грн.

“65 відсотків смертності в нашій країні – від серцево-судинних захворювань. Тому для нас було важливо вивести їх у пріоритет”, – пояснив Степанов.

Близько 1,26 млрд гривень додатково виділяється на екстрену допомогу.

Зміни почнуть діяти з 1 липня.