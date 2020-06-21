Протести в Білорусі: міліція застосувала удушення

На запису трансляції співробітники ДПС утримують лежить животом на асфальті. Один їх них придавив шию чоловіка коліном.

У Білорусі жорстко затримали одного з учасників акції протесту, застосувавши задушливий прийом. На подію звернула увагу радіостанція Говорить Москва.

На запису трансляції співробітник ДПС коліном утримує шию затриманого, лежить животом на асфальті. Поряд з ним знаходяться ще двоє міліцейських, утримують чоловіка. До правоохоронців періодично підходять звичайні громадяни, які намагаються перешкодити їм.

Інцидент стався в місті Ганцевичі Брестської області. Там затримали не менше десяти місцевих жителів, а також двох журналістів.

У Білорусії міліціонер коліном притиснув шию затриманого на акції протесту. Це сталося в місті Ганцевичі Брестської області. Там затримали не менше 10 місцевих жителів, а також двох журналістів, які вели пряму трансляцію https://t.co/QYSSvub65N pic.twitter.com/AIFQiSTFup

— #говоритмосква (@govoritmsk) June 20, 2020

Такий же задушливий прийом став причиною смерті Джорджа Флойда, загибель якого призвела до масових протестів і заворушень в США та Євросоюзі.

В останні дні по всій Білорусі проходять масові протести проти затримання активістів і кандидатів у президенти. За останні добу МВС Білорусі повідомило про 270 затриманих.