Українців оштрафують за «погану» музику, закон вже в Раді

У Верховній Раді запропонували ввести нові обмеження в громадському транспорті.

Як повідомляє Politeka.net у парламенті зареєстрували законопроект «Про заборону акустичного насильства в транспорті». Деталі ініціативи розповіли в ефірі телеканалу «Україна 24».

Згідно з документом, у громадському транспорті можуть заборонити будь-яку музику слухати можна буде виключно в навушниках. На думку авторів, це дозволить уникнути конфліктів між водіями і пасажирами, яким не подобається та чи інша пісня.

Як пропонують депутати, стежити за дотриманням музичних правил в маршрутках буде поліція. Водіїв, які таки вирішать включити свою музику, пропонують карати штрафами від 850 до 1700 грн.

Такий законопроект вже погодили у транспортному комітеті Верховної Ради. Його можуть розглянути до кінця поточного пленарного сесії парламенту.

Водії маршруток ініціативу не підтримують, хоча багатьом пасажирам вона припала до смаку. Президент громадської організації «Союз перевізників України» Валентин Демчук розповів журналістам, що якщо законопроект набуде чинності, водії «в більшості випадків просто викинуть магнітоли».