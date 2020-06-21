У Росії придумали, як добудувати «СП-2»

Будівництво газопроводу «Північний потік-2», проти якого виступає США, буде завершено завдяки тому, що судно «Академік Черський», що проводить роботи на цьому об’єкті, тепер записано на російський фонд STIF.

Раніше корабель належав «Газпрому», але після перереєстрації судна держкорпорація виводиться з під дії американських санкцій за будівництво «Північного потоку-2».

Про це в п’ятницю, 19 червня, інформує німецька газета Die Welt.

Так, видання зазначає, що у Сполучених Штатів більше не залишилося способів перешкодити будівництву газопроводу, яке знаходиться на фінальному етапі — залишилося закінчити роботу над менш ніж 10% магістралі. Очікується, що в експлуатацію «Північний потік-2» буде введений в кінці 2020 або початку 2021 року.

Повідомляється, що раніше США намагалися запобігти завершення будівництва газопроводу і навіть змусили швейцарську компанію Allseas зупинити роботи і відкликати свої кораблі. У Росії вважають можливим завершити роботи з допомогою власних судів — трубоукладача «Академік Черський» і корабля «Фортуна». З можливостями останнього і пов’язаний нинішній запит.

У свою чергу влада ФРН закликають затвердити санкції проти США у відповідь на американські обмеження у вигляді мит на скраплений природний газ.