В Одесі посилюють карантин

Одеська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалила рішення посилити карантин в місті з понеділка, 22 червня.

З понеділка у місті заборонять працювати закладів оздоровлення та відпочинку дітей, а також проводити масові заходи за участі більше як однієї людини на 5 метрів квадратних, – повідомляє Громадське.

Також в Одесі обмежать дозволену кількість людей у громадському транспорті. Водіям дозволять брати пасажирів лише на сидячі місця. Крім того орендарям пляжів рекомендують забезпечити півтораметрову відстань між шезлонгами, а ресторани повинні забезпечити таку ж відстань між столиками та розміщувати за ними не більше як 4 людини.

Одеська міськрада пропонує починати робочий день о 10 ранку чи пізніше підприємцям, які займаються торгівлею, авторемонтом, надають поштові чі кур’єр кур’єрські послуги, займаються організацією харчування і тимчасовим розміщенням людей, страховою діяльністю, мистецтвом, спортом і розвагами.

Поліція зможе проводити рейди в транспорті, на пляжах і місцях торгівлі, щоб перевірити дотримання карантинних правил. Правоохоронцям також доручили припинити стихійну торгівлю на пляжах і в рекреаційних зонах Одеси.