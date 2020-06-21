Поїздка української влади в Москву неминуча, – Путін

Президент Росії Володимир Путін упевнений, що візит керівництва України до Москви неминуче відбудеться.

Про це він сказав в інтерв’ю для фільму «Росія. Кремль. Путін», — передає ТАСС.

«Я думаю, що це неминуче. Звичайно, це відбудеться, питання — коли. Але ми почекаємо», — сказав Путін. Відповідаючи на питання, як він оцінює заяви нинішнього президента України Володимира Зеленського про роль СРСР на початку Другої світової війни, Путін зазначив: «Применшувати значення того, що зроблено українським народом у ході Великої вітчизняної війни, а саме це і було зроблено чинним президентом України, це означає завдати серйозну моральну рану всім, хто дорожить героїчним минулим українського народу».

Він додав, що у Росії немає розбіжностей з народом України, а тертя виникли з владною верхівкою країни.

«Адже ми не посварилися з Україною, у нас розійшлися погляди з тими, хто сьогодні знаходиться при владі в Україні», — сказав Путін.